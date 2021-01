Zusammenführung beim Meister – YB vereinfacht die Unternehmensstrukturen Weil das Stade de Suisse wieder Wankdorf heisst, übernimmt die Sport und Event Holding AG die zwei Aktiengesellschaften und erhält einen neuen Namen.

Seit 1. Juli 2020 heisst es wieder Wankdorf. Aufgrund dieser Umbenennung wurden bei YB auch die Unternehmensstrukturen geändert. Foto: Nicole Philipp

Weil der BSC Young Boys dank der Partnerschaft mit der CSL Behring AG seit dem 1. Juli 2020 wieder im Stadion Wankdorf spielt und es das Stade de Suisse nicht mehr gibt, hat YB per Anfang Jahr eine formelle Vereinfachung der Unternehmensstruktur in Form einer Mutter-Tochter-Fusion vorgenommen. Dies schreibt der Fussballclub in einer Mitteilung.

Die Sport und Event Holding AG übernehme die bisherigen Tochtergesellschaften Stade de Suisse Wankdorf Nationalstadion AG sowie die BSC Young Boys Betriebs-AG und heisse neu BSC Young Boys AG.

Im Rahmen der Fusion übernimmt die Sport und Event Holding AG die statutarischen Zwecke der beiden bisherigen Gesellschaften – Vermarktung und Betrieb des Stadions Wankdorf sowie Organisation und Durchführung des Fussballbetriebs – und wird in die BSC Young Boys AG umgewandelt. Dank diesen Anpassungen würden die internen Prozesse vereinfacht und können Kosten gesenkt werden. Die Aktionärsstruktur bleibt unverändert.

ngg