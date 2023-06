Solaroffensive im Saanenland – Zusammenarbeit wird verstärkt Wichtige Akteure im Bereich alpine Solaranlagen tauschen sich an runden Tischen aus. Im Saanenland konzentriert sich die Planung auf die drei Standorte Schneit, Hornberg und Wannehöreli.

Vertreterinnen und Vertreter wichtiger Player im Bereich Solarenergie wollen ihre Zusammenarbeit im Saanenland weiter vertiefen. Foto: Raisa Durandi

Der Kanton Bern wolle die Solaroffensive in den Alpen trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen rasch umsetzen. «Das ist nur dann realistisch, wenn ihm Projekte vorgelegt werden, die eine Chance haben, rasch bewilligt zu werden», schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Am ersten runden Tisch trafen sich Vertreterinnen und Vertreter von Kantons- und Bundesstellen, Schutzorganisationen und die Netzbetreiberin mit den Projektanten aus dem Saanenland.

Am runden Tisch hätten alle Anwesenden den Willen zur Zusammenarbeit und zu weiteren Gesprächen bekräftigt. Die kantonalen Fachstellen und die Projektanten BKW und Solsarine würden dabei den Schutzorganisationen zusätzliche Dokumentationen zukommen lassen. «Die beiden Projektanden sind bereit zur Zusammenarbeit und konzentrieren die weitere Planung auf die drei Standorte Schneit, Hornberg und Wannehöreli», schreibt der Kanton weiter.

Im Verlauf des Sommers wird gemäss Kanton ein vertiefter Austausch zwischen Projektanten und Schutzorganisationen stattfinden: im Juli im Rahmen einer Exkursion zu den favorisierten Standorten sowie im August bei der Besichtigung eines Prototyps von Solsarine im Gebiet Schneit. Weitere runde Tische finden demnächst zu den Projekten in den Regionen Kandertal/Simmental und Oberland Ost statt.

PD/don

