Für Aareschwimmer in Thun – Zusätzliche Zugänge zum Wasser Die Stadt Thun realisiert zwischen der Bächimatte und dem Thunerhof acht neue Ein- und Ausstiege zur Aare. Weiter saniert sie die zwei bestehenden.

In diesem Bereich der Aare werden neue Zugänge zum Wasser gebaut. Foto: Archiv

Mittels einer Petition wurden die Gemeinden Thun und Hilterfingen Ende 2020 gebeten, den Zugang zum See und zur Aare für Schwimmerinnen und Schwimmer zu prüfen und zusätzliche Ein- beziehungsweise Ausstiegsstellen umzusetzen.

«Schwimmen, Surfen und alle anderen Wassersportarten gehören zu Thun und tragen auch zur Attraktivität der Stadt am Wasser bei. Doch das See- und Flussschwimmen birgt auch Risiken», schreibt die Stadt Thun in einer Mitteilung vom Freitag. In Thun bestehe aufgrund des Schiffbetriebs, der beiden Schleusen und des Hochwasserentlastungsstollens zusätzliche Gefahr.

«Dem Gemeinderat war es daher wichtig, den Wunsch der Petitionärinnen und Petitionäre unter Berücksichtigung der nötigen Sicherheitsaspekte detailliert zu prüfen», schreibt die Stadt weiter. Nach der entsprechenden Interessenabwägung installiere die Stadt nun im Gebiet zwischen Bächimatte und Thunerhof acht neue Ein- und Ausstiegsstellen und erneuert die beiden bestehenden bei der BLS-Schiffländte und beim Brahms-Gedenkstein.

Keine Türen im Geländer

Aus Sicherheitsgründen verzichtet die Stadt Thun auf die Installation von Türen im Geländer. Es bestünde eine zu grosse Gefahr durch offen gelassene Türen, insbesondere für Kinder oder für Velofahrende. Zudem wird bei der Haupteinstiegsstelle bei der Bächimatte eine Signalisation angebracht, um Schwimmerinnen und Schwimmer auf die Gefahren aufmerksam zu machen.

Die neuen Metallleitern sind so konzipiert, dass sie bei einem Hochwasser rasch entfernt werden können. Für die Montage ist eine Baubewilligung erforderlich. Das Baugesuch wird in den kommenden Wochen eingereicht, sodass die Leitern möglichst vor dem nächsten Sommer angebracht werden können.

pd

