Kantonsarzt zur Corona-Lage – «Zusätzliche Massnahmen sind vermutlich unumgänglich» Wenn es nicht gelingt, die Neuansteckungen in den nächsten Wochen unter Kontrolle zu halten, könnte in der Schweiz ein erneuter Teillockdown drohen, sagt Kantonsarzt Thomas Steffen. Felix Straumann , Berit Uhlmann

«Mit einer ungenügenden Impfrate kann es nach Beendigung des Lockdown schnell wieder zu einem gefährlichen Anstieg kommen», sagt der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen. Foto: Pino Covino



Österreich zieht die Notbremse: Mit Lockdown und Impfpflicht ergreift das Land so harte Corona-Massnahmen, wie sie in der Schweiz vorläufig undenkbar sind. Sich dazu äussern möchte sich jedenfalls kaum jemand. Auf Anfrage fand sich weder bei der wissenschaftlichen Covid-Taskforce noch bei der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin eine Person, die dazu Stellung nehmen würde. Für den Bundesrat und die kantonalen Gesundheitsdirektoren sind derzeit sogar milde Verschärfungen tabu, wie an der Medienkonferenz von Alain Berset und Lukas Engelberger am Donnerstag deutlich wurde.