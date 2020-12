Regierungsstatthalter im Fokus – Zurückgepfiffen und korrigiert – Marc Fritschi im Gegenwind Mehrmals in letzter Zeit sind umstrittene Entscheide Marc Fritschis von höherer Instanz gekippt worden. Wie kam es dazu? Und wie aussergewöhnlich ist die Häufung der Fälle? Wir haben nachgefragt. Gabriel Berger , Michael Gurtner , Marco Zysset

Der Thuner Regierungsstatthalter Marc Fritschi ist in jüngerer Vergangenheit mit verschiedenen Entscheiden angeeckt. Mehrmals wurde er von höherer Instanz zurückgepfiffen. Foto: Patric Spahni

Regierungsstatthalter ist Marc Fritschi seit 1999. Zuerst im Amtsbezirk Seftigen, seit 2010 im Verwaltungskreis Thun. Er hat sieben erfolgreiche Wahlkampagnen hinter sich, eine achte wird nicht dazukommen: Für die Amtsperiode ab 2022 kandidiert er nicht mehr; er geht in Pension. Unabhängig von Fritschis Entscheid, Ende des nächsten Jahres seine Statthalterlaufbahn zu beenden, liessen in den letzten Monaten mehrere Fälle aufhorchen, in denen der 60-Jährige Niederlagen einstecken musste.

Zuletzt etwa im September: Fritschi hatte den unter anderem für den neuen Abfallsammelhof geplanten Ausbau der Flugplatzstrasse in Thun bewilligt – die kantonale Bau- und Verkehrsdirektion (BVD) pfiff ihn zurück. Grund: Die gültigen Zonenvorschriften seien so eingrenzend, dass die Zwecke eines Entsorgungszentrums klar nicht davon erfasst seien. Eine vom Statthalter vorgeschlagene geteilte Nutzung von Strasse und Parkplätzen sei nicht zulässig. Die BVD kippte auch die Bewilligung für den Bau des Abfallsammelhofs selber, für den Fritschi grünes Licht gegeben hatte.