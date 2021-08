YB-Fussballerin Carola Fasel – Zurückgekommen, um zu spielen Die Verteidigerin soll bei YB eine Führungsrolle übernehmen. Die 24-Jährige war in Frankreich von einem coronabedingten Saisonabbruch betroffen. Reto Pfister

Carola Fasel ist wieder für YB aktiv. Foto: Nicole Philipp

Im Sommer 2020 sah Carola Fasel den idealen Zeitpunkt gekommen, nach 11 Jahren bei YB eine neue Herausforderung zu suchen. 23 war sie, in Bern Stammspielerin in der Innenverteidigung, sie hatte das Bachelor-Studium in Sportwissenschaft abgeschlossen. Sie fand die Herausforderung in Nancy, in der zweiten französischen Spielklasse D2. In dieser im Vergleich zur Schweiz mehr durch physische Spielweise geprägten Liga konnte sich die Freiburgerin durchsetzen, sie etablierte sich sofort in der Stammformation. Und doch lief alles anders als geplant.

Als Ende Oktober 2020 auch in Frankreich die Corona-Fallzahlen stark anstiegen, wurde die Meisterschaft in der D2 unterbrochen. Fasel kehrte in die Schweiz zurück, absolvierte ein individuelles Programm. Im Januar 2021 nahm die Defensivspielerin das Training mit Nancy wieder auf; der Spielbetrieb sollte bald fortgesetzt werden. Daher war eine Ausleihe an YB für die zweite Hälfte des Fussballjahres auch kein Thema. Meisterschaftspartien fanden in Frankreich jedoch nicht mehr statt, der Restart wurde erst mehrfach verschoben, ehe an Ostern der Abbruch der Saison erfolgte.