Gesamterneuerung der A1 – Zurück zum Normalbetrieb Zwischen Kirchberg und Kriegstetten finden derzeit die vorübergehend letzten Arbeiten statt. Schon bald ist der gesamte Abschnitt wieder ohne Einschränkungen befahrbar – bis im Frühjahr 2021.

Die neue Fahrbahn auf dem Autobahnabschnitt zwischen Kirchberg und Kriegstetten. Foto: PD

Im Rahmen der Gesamterneuerung der A1 zwischen Kirchberg und Kriegstetten wurden dieses Jahr unter anderem die Fahrbahn Richtung Zürich sowie die Fahrbahnmitte erneuert. Nun sind diese Arbeiten abgeschlossen, und die Verkehrsführung wird schrittweise auf den Normalbetrieb zurückgestellt, wie die Verantwortlichen in einer Medienmitteilung festhalten. Im nördlichen Bereich des Abschnittes rollt der Verkehr bereits seit einigen Wochen im Normalbetrieb.

Nach Abschluss der Arbeiten an der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung in der Überdeckung Rüdtligen-Alchenflüh folgt nun der zweite Schritt der Verkehrsumstellung; sie betrifft den südlichen Bereich. Für die Umstellung seien nun Spurabbauten nötig. In Fahrtrichtung Zürich kommt es sodann in der Nacht von Montag, 2. November, auf Dienstag, 3. November, zwischen 21 Uhr und 4.30 Uhr zu Einschränkungen. Jeweils um die gleiche Uhrzeit kommt es in den vier darauffolgenden Nächten in Fahrtrichtung Bern zu einem Spurabbau.