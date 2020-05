Umfrage zu den Lockerungen – Zurück ins Restaurant? Oder lieber in die Berge? Das soziale Leben beginnt wieder. Gerne möchten wir Ihre Meinung zu den Lockerungen der Corona-Massnahmen erfahren. Mathias Gottet

Abstandsmassnahmen auf dem Herren-WC im Restaurant Casino Bern. Foto: Raphael Moser

Waren Sie überrascht, dass der Weg aus dem Lockdown so schnell gekommen ist? Oder war die Aufhebung der Einschränkungen längst fällig? Sind Sie schon zur alten Gewohnheit zurückgekehrt und essen wieder in Restaurants? Genau das möchte diese Umfrage herausfinden. Die Teilnahme ist anonym, die Umfrage nicht repräsentativ. An dieser Stelle werden Sie ebenfalls die Resultate erfahren.