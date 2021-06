Betroffene helfen Betroffenen – Zurück ins Leben finden Seit 40 Jahren sitzt Therese Kämpfer im Rollstuhl. Mit einem Verein will die Langenthalerin anderen helfen, nach einem Schicksalsschlag neuen Lebensmut zu fassen. Melissa Burkhard

Therese Kämpfer und Tochter Alexandra sind ein eingespieltes Team – auch beim Velofahren. Jetzt haben sie gemeinsam mit anderen einen Verein gegründet. Foto: Raphael Moser

Bei Therese Kämpfer war es ein Tag im März 1980. Dieser «Schicksalstag», der ihr Leben für immer verändert hat. In einem Walliser Skigebiet hatte sie gerade eine Stelle als Kinderkrankenschwester angetreten, um Französisch zu lernen. Sie war 21 Jahre alt, und das Leben lag vor ihr. Dann kommt der Unfall: Auf dem Nachhauseweg von der Nachtschicht verliert sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Töffli und wird schwer verletzt.

Das Leben lag immer noch vor ihr. Nur fand es von jetzt an im Rollstuhl statt.

Heute, 40 Jahre später, sitzt Therese Kämpfer am Tisch in ihrer Wohnung in Langenthal, neben ihr Tochter Alexandra, 35 Jahre alt. Seit dem Unfall ist Therese Kämpfer Tetraplegikerin. Sie ist vom siebten Halswirbel an gelähmt, auch ihre Arme kann sie deshalb nur eingeschränkt bewegen. Aber ihr Schicksal hat sie nicht daran gehindert, ein positives und glückliches Leben zu leben.