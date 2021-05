Markus Diem Meier, Autor und Chefökonom der Tamedia-Redaktion, schreibt seine Beiträge am Esstisch in der Küche. Foto: Urs Jaudas

Ab dem Montag wird die Homeoffice-Pflicht gelockert. Ich arbeite weiter zu Hause, auch in Zukunft. Aus Überzeugung und mit Freude. Der Arbeitsalltag von früher erscheint mir wie ein düsteres früheres Zeitalter. Kaum vorstellbar, dass dies noch vor mehr als einem Jahr mein Leben war.

Die Autonomie meines neuen Arbeitsalltags will ich nicht mehr aufgeben. Wie befreiend, erspare ich mir allein schon den Stress am frühen Morgen mit der Fahrt in Bus und Tram, voll gepfercht mit verständlicherweise missmutigen Pendlern. Wie viel angenehmer ist ein Start in den Tag im Homeoffice.