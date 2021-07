Schlagerette mit Ramon Roselly - Zurück in die Schlagerzukunft

Wer sind die Schlageretten? Infos einblenden

Alle zwei Wochen schreiben Miriam Lenz und Nina Kobelt vom Musikblog Rockette über die Schlagerwelt im weitesten Sinne. Über Ramon Roselly haben sie schon einmal nachgedacht, wenn auch nur kurz, hier nachzulesen. In die Vergangenheit reisen sie immer wieder. Hier zum Beispiel gedenken sie der Zeiten, in denen man noch nach Lust und Laune reisen konnte, und hier schreiben sie sogar über das Jahr 1991, grad so wie Beni Thurnheer in dieser Woche im Retroquiz.