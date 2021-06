Treffen für Heimweh-Langenthaler – Zurück in den alten Hof Das Hoffest Langenthal findet nach dem Corona-bedingten Ausfall vom vergangenen Sommer wieder statt – und zwar am ursprünglichen Ort. Christian Röthlisberger

Wirtin Pia Gerqina und Programmchef Tom Küffer sind guter Dinge: Mit lokalen Künstlerinnen und Künstlern und mehr Tanzmusik soll das Hoffest Anfang Juli ein Erfolg werden. Fotos: Beat Mathys

Rolf Dünki sagt es klipp und klar: «Wir gehen ein Risiko ein. In diesen Zeiten weiss man nie, wann und welche neuen Bestimmungen von heute auf morgen in Kraft treten.» Aber der OK-Präsident des Hoffestes und sein Team sind zuversichtlich. Man stehe in Kontakt mit dem Statthalter und der bernischen Gesundheitsdirektion. Zudem habe der Bundesrat die erforderlichen Lockerungen per Ende Juni angekündigt.

Auch der Programmchef Tom Küffer ist guter Dinge. Als Musiker und Eventplaner hat er eine lange Durststrecke hinter sich. Er bekam viele Absagen, mehrfache Verschiebungen und überhaupt das ganze Elend eines Livemusikers ohne Auftritte zu spüren. Trotzdem hat er kurzfristig ein Programm für das 30. Hoffest in Langenthal zusammengestellt. Die Idee: mehr lokales Schaffen, mehr Tanzmusik.