Kolumne Bern & so – Zurück im wahren Leben Vier Damen gehen wandern. Martin Burkhalter

«Hesch d Bärge gseh geschter?»

«I ha se äbe nid gseh, i ha nume gfulänzt»

Ich muss in meine Maske lachen. Wie schön ist doch dieses Leben, wenn man endlich wieder daran teilhaben darf, denke ich mir. Nach gefühlten Wochen ohne Aussenkontakt sitze ich endlich mal wieder in einem Zug. Er fährt in Richtung Berner Oberland, und im Abteil nebenan sitzen vier Damen in konfettibunter Funktionskleidung, es geht offenbar auf Wanderung.

«Himmu. Das isch afa äs Züg mit dere SBB», sagt eine mit einem violetten Regenmantel. «Iz funktioniert das Free Wifi nümme. Es het immer klappt u iz eifach nümme.»