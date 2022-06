Gemeindeversammlung Wattenwil – Zurück auf Feld eins Abfuhr für den Gemeinderat: Die Gemeindeversammlung wollte nichts wissen von der vorgeschlagenen Verkehrsberuhigung. Stefan Kammermann

Vorerst wird es am Knoten Schmittestrasse-Moosweg nichts mit verkehrsberuhigenden

Massnahmen. Foto: Stefan Kammermann

Das Thema mobilisierte. Der Saal in der Mehrzweckanlage in Wattenwil war am Dienstagabend fast bis auf den letzten Platz besetzt. 171 Bürgerinnen und Bürger (7,3 Prozent der Stimmberechtigten) waren gekommen, um an der Gemeindeversammlung über die Massnahmen im Rahmen des neuen Verkehrsrichtplans zu befinden. «Die Verkehrssicherheit gibt im Dorf seit langem zu reden», sagte Gemeindepräsident Manuel Liechti (FDP). Und in der Tat: Über acht Jahre werden in der Gemeinde Pläne geschmiedet und Massnahmen diskutiert, um die Schulwege und Quartierstrassen sicherer zu gestalten. Genau 50 kleinere und grössere Projekte, über das ganze Dorf verteilt, sind im Verkehrsrichtplan mittlerweile eingestellt.