Zoom – Zurück auf dem Dreesch Als Kind spielte Norman Hoppenheit in einer Plattenbausiedlung in der DDR. Als Erwachsener kehrte er zurück, um nach seinen Erinnerungen zu suchen. Aleksandra Hiltmann

Lenin Denkmal. Hamburger Allee 68, Großer Dreesch 2017 Foto: Norman Hoppenheit

«Ich bin 1984 geboren, und alles, an was ich mich aus der Zeit im Osten erinnere, sind die schönen Sommer in der Plattenbausiedlung in Schwerin», schreibt Norman Hoppenheit über seine Kindheit. Der Fotograf wuchs im Dreesch auf, mit 14’000 Menschen eine der grössten Plattenbausiedlungen der DDR. Dreesch bedeutet so viel wie Ödland. Die Siedlung galt damals als modern, luxuriös, als Ort des Aufstiegs.

Zwei Frauen rauchend vor dem Eingang eines Plattenbaus. Hegelstra ss e, Stadtteil Mue ss er Holz (bis 1990 Gro ss er Dreesch), dritter Bauabschnitt des Großen Dreesches. 2016 Foto: Norman Hoppenheit

Frisch gestrichene Hauswand. Stadtteil Mue ss er Holz (bis 1990 Gro ss er Dreesch), dritter Bauabschnitt des Gro ss en Dreesches. 2016 Foto: Norman Hoppenheit

Dann fiel die Mauer, und Hoppenheits Familie zog in den Westen. Am Dreesch begann der Zerfall. Immer mehr Wohnungen standen leer, Gebäude wurden zurückgebaut, abgerissen. Die Besuche bei den wenigen Verwandten, die blieben, habe er von Mal zu Mal schlimmer empfunden – «da ich im Westen ‹Ossi› genannt wurde und mich nicht mehr mit diesem Ort identifizieren wollte».

Junges Paar auf dem Schulgelände der Schule am Fernsehturm. Stadtteil Mue ss er Holz (bis 1990 Gro ss er Dreesch), dritter Bauabschnitt des Gro ss en Dreesches. 2016 Foto: Norman Hoppenheit

Eine Frau hängt die Wäsche auf. Andrej-Sacharow-Stra ss e, Großer Dreesch 2016 Foto: Norman Hoppenheit

Z wei Kinder spielen auf der Wiese vor dem Fernsehturm. Hamburger Allee 2017 Foto: Norman Hoppenheit

Dann aber zog es den heute 36-Jährigen doch zurück. Was ist übrig geblieben von seiner Kindheit, einer Kindheit in einer Diktatur, voller grüner Wiesen, heisser Sommer und spielender Kinder? Seine Suche hielt er in einem Fotoband fest. «Als ich 2016 das erste Mal wieder dort war, habe ich mich direkt heimisch gefühlt. Die Menschen sind mir offen begegnet. Ich war wieder Teil dieser Siedlung.» Und obwohl das Verschwinden des Dreesch während seiner Arbeit weiterging – die Kaufhalle wurde abgerissen –, habe er durch die Begegnung mit dem Ort und den Menschen einen Teil von sich selbst wiedergefunden.

Junges russisches Mädchen vor ihrem Hauseingang. Keplerstra ss e 2017 Foto: Norman Hoppenheit

Zwei Jugendliche auf einer Wippe. Berliner Platz, Gro ss er Dreesch 2016 Foto: Norman Hoppenheit

Ehemaliger Plattenbau, Berliner Platz, Gro ss er Dreesch 2016. Gebäude wurde 2019 - 2020 abgerissen. Foto: Norman Hoppenheit

Plattenbau im Nebel. Hegelstra ss e 2017 Foto: Norman Hoppenheit

Drei ältere russische Herren. Keplerstra ss e 2016 Foto: Norman Hoppenheit

Ehemalige Kaufhalle in der ich mit meiner Mutter vor der Wende einkaufen war. Wurde an meinem letzten Fototag abgerissen. Hamburger Alle, Gro ss er Dreesch 2017 Foto: Norman Hoppenheit

Seine analog fotografierten Bilder strahlen Ruhe aus, zeigen Szenen eines Alltags – Spaziergänge, Wäsche aufhängen, erste Liebe. Der Hund muss raus. Der Dreesch lebt weiter. Der Ort stehe auf eine positive Art still, findet der Fotograf. Das Gemeinschaftsgefühl von damals würde er bis heute spüren. Doch wie lange noch? «Die Siedlung wird mehr und mehr zerfallen und in ein paar Jahren in der heutigen Form verschwinden», glaubt Hoppenheit. Was bleibt, sind seine Bilder.