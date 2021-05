Roger Federer in der Westschweiz – Zurück am See, wo er leiden lernte 711 Tage nach dem Halbfinal in Paris 2019 gegen Nadal startet Federer heute wieder in ein Sandturnier. In Genf werden viele Erinnerungen wach. René Stauffer

Comeback mit vielen Fragen: Roger Federer will sich auf Sand in Form spielen. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Als sich Roger Federer als 14-Jähriger aufmachte, um 1995 das Swiss-Tennis-Förderprogramm in Ecublens am Genfersee zu absolvieren, sprach er kein Französisch. «Wir waren die zwei einzigen Deutschschweizer, hatten beide Mühe und versuchten, uns gegenseitig zu helfen», erinnert sich sein Weggefährte Sven Swinnen, der sich heute als Swiss-Tennis-Coach um Dominic Stricker kümmert. Seither haben seine Wege Federer oft nach Genf geführt, aber erst an diesem Dienstag, im Alter von 39 Jahren, tritt er hier erstmals auf der ATP-Tour an.

In Genf ist er (beinahe) ungeschlagen