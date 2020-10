Gasthof in Abländschen – Zur Sau statt ins Weisse Kreuz Das Hotel Bernerhof Gstaad pachtet das Weisse Kreuz in Abländschen und ändert den Namen in Zur Sau. Dahinter stecken neben Kalkül auch viele Ideen. Kerem S. Maurer

Das Hotel Weisses Kreuz in Abländschen wird schon bald den Namen Zur Sau tragen. Foto: PD

«Wie viele Hotels mit dem Namen Weisses Kreuz gibt es in der Schweiz?», fragt Thomas Frei, Hotelier im Bernerhof Gstaad, und gibt die Antwort gleich selber. «Viele!» Hotels dagegen mit dem Namen Zur Sau gebe es nur eines. Und zwar eben jenes in Abländschen, das der Bernerhof ab kommendem Mai pachten möchte.

Für Frei ist klar: Wer den Namen Zur Sau höre, denke automatisch an Abländschen, den kleinen Saaner Ort mit seinen 38 Einwohnern, der von Saanen her nur über den Mittelbergpass via Kanton Waadt erreicht werden kann, und auch nur dann, wenn es keinen Schnee hat.