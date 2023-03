Wolf im Berner Jura – Zur richtigen Zeit im richtigen Licht Ein Wolf ist in Les Prés-d'Orvin dem Tierfotografen Jean-Daniel Baumgartner am helllichten Tag in die Videofalle gelaufen. Dan Steiner/luh/lsg (BT)

Der Wolf könnte ein Männchen auf der Suche nach einem Revier sein. Foto: zvg

Jean-Daniel Baumgartner bringt regelmässig Fotofallen in abgeschiedenen Gebieten an. So konnte er bereits viele Wildtiere erwischen, als sich diese unbeobachtet fühlten, darunter auch eine Luchsfamilie mit drei Jungtieren. Jetzt ist dem Mann aus Péry aber ein ganz besonderer Schnappschuss gelungen: Eine seiner zwanzig Fotofallen konnte den visuellen Beweis für die Anwesenheit des Wolfes in der Region erbringen.

Es war am 18. Februar, gegen 15.30 Uhr, irgendwo auf der Jura-Krete bei Les Prés-d’Orvin. Vor die Kamera lief möglicherweise ein Männchen, das auf der Suche nach einem Revier umherstreifte. «Er ist zur richtigen Zeit, mit dem richtigen Licht vor die richtige Kamera gelaufen», so der pensionierte Lehrer mit einem Schmunzeln.

Der Fotograf aus dem Berner Jura hat vor vielen Jahren die Leidenschaft für die Naturfotografie und vor allem für seltene Tiersichtungen entdeckt. So war er es etwa, der vor fast 40 Jahren als Erster einen Uhu im Wald von Chaindon auf einem Bild verewigt hatte, als dieser gerade in Baselland wieder angesiedelt worden war. «Wenn man solche besonderen Bilder sieht, ist man wirklich gerührt.» Und man teile die festgehaltenen, besonderen Momente dann schnell und gerne mit den Angehörigen.

Der Wolf macht sich im Jura breit

In den letzten Monaten mehrten sich die Hinweise auf die Anwesenheit des Wolfes im Berner Jura und im Seeland. Derzeit ist noch nicht klar, ob es sich bei den verschiedenen Meldungen jeweils um ein und dasselbe Tier gehandelt hat. Anfang Februar wurden zwei Schafe in der Nähe von Rapperswil von einem Raubtier gerissen und bereits im Jahr 2022 wurde in Hagneck erstmals seit der Datenerfassung ein Wolf gesichtet – was in der Region für viel Aufsehen sorgte.

Zwei Rudel leben zudem seit Langem im Waadtländer Jura. Laut David Gerke, Präsident der Gruppe Wolf Schweiz, der bereits vor einigen Tagen vom «Bieler Tagblatt» zum Thema befragt wurde, gibt es Hinweise auf die Anwesenheit von zwei weiteren Wolfspaaren in der Region. Diese hätten sich ausserhalb der bekannten Gebiete des Rudels niedergelassen. «Der Wolf breitet sich im Jura weiter aus», erklärt er. Es ist daher zu erwarten, dass in Zukunft Wolfssichtungen im Berner Jura gemeldet werden, wie dies in Plagne am 13. Dezember 2022 und in Péry zwei Tage später der Fall war.

«An dem Tag, an dem sich ein Rudel bildet, wird es für uns aber fast unmöglich, weiterzumachen», sagt Ronald Sommer, Vorstandsmitglied der Wirtschaftskammer des Berner Juras, zu der Situation der Bauern. Foto: zvg

Ein Freund von Jean-Daniel Baumgartner hatte diesen damals als Erster gesehen. Doch Baumgartner rechnete nicht damit, dass eine seiner Fotofallen dann auch tatsächlich einen Wolf einfangen würde. Die Geräte, die er mal alle zwei Wochen, mal alle vier Monate auswechselt, stellt er an Orten auf, an denen sich das Wild nicht gestört fühlt. Ein Sensor schalte die Kamera für ein Foto oder Video ein, wenn eine Wärmequelle daran vorbeizieht, erklärt der Tierfotograf.

Eine der dichtesten Luchspopulationen der Welt

Als er im Juli 2017 mit dem Aufstellen seiner Fallen begann, hatte sich der gebürtige Tavanner in den Kopf gesetzt, das Zusammenleben zwischen Luchs und Mensch zu untersuchen. Er glaubt, dass die Anwesenheit von Grossraubtieren nur durch eine intelligente Regulierung möglich ist. «Man wird die Tiere kennen müssen, um jene zu eliminieren, die Probleme bereiten.»

Denn der Luchs ist mittlerweile ein Stammgast in unseren Breitengraden. Seine Dichte im Jurabogen soll laut Jean-Daniel Baumgartner sogar die höchste der Welt sein. «Vor allem in Sonceboz, wo mehrere Luchse ihr Revier haben.»

Nächstes Fotoziel nicht der Bär, sondern das Wiesel

Seine nächste Trophäe? Ein Bär? «Ich habe schon einen gesehen! Aber nicht in der Gegend», sagt Baumgartner lachend. «Das letzte Mal, als er im Kanton gesichtet wurde, war ich ein paar Tage vorher in der Gegend. Meine Frau wollte nicht mehr, dass ich dorthin gehe.»

Tatsächlich ist sein nächstes Ziel nicht ein Bär, sondern das Wiesel. «In meinem Leben habe ich 20 000 Gämsen, 200 000 Gnus, 10 000 Hirsche, 20 000 Rehe gesehen, aber nur vier Wiesel: eines in Tavannes, zwei im Seeland und eines in der Ajoie.» Das Wiesel müsse eher im Wald gesucht werden. «Man denkt, dass es sich in den Geröllhalden aufhält, aber das stimmt nicht unbedingt. Es ist eher das Hermelin, welches sich dort herumtreibt.» Und das Hermelin fresse Wiesel. «Man muss diese also wohl eher woanders suchen.»

«Rudel wäre ein Problem» Infos einblenden Die Anwesenheit des Wolfs in der Region überrascht nicht mehr viele, aber einigen macht sie dennoch Angst. Jean-Daniel Baumgartner ist der Meinung, dass das Raubtier den Bauern in Zukunft einige Probleme bereiten wird. Ronald Sommer, Vorstandsmitglied der Wirtschaftskammer des Berner Juras, hat ebenfalls nicht auf den Wolf gewartet und sich in Frankreich Hunde besorgt. «Solange es sich nur um einzelne Wölfe handelt, besteht kein grosses Risiko. Vorausgesetzt man besitzt zwei oder drei Herdenschutzhunde und die Elektrozäune sind richtig aufgestellt», sagt er. «An dem Tag, an dem sich ein Rudel bildet, wird es für uns aber fast unmöglich, weiterzumachen», gibt er im Gespräch mit TeleBielingue zu bedenken. (ds/luh)

