Corona verändert den Sport – Zur Rangverkündigung einloggen Von Gymnastinnen an einer virtuellen Medaillenzeremonie. Baseballern, die an der Konsole zocken. Und Fechtern, welche trotz Maskenpflicht keine Wettkämpfe durchführen können. Adrian Lüpold , Peter Berger

Jaël Röthlisberger vom Gym Biel-Bienne zeigt eine Übung mit dem Ball. Foto: Gym Biel Bienne (PD)

In vielen Sportarten werden neue Wege bestritten, um virtuelle Veranstaltungen durchzuführen. Doch das ist nicht überall so einfach. Wir zeigen anhand der Sportarten Rhythmische Gymnastik, Baseball und Fechten, wo ein Video oder die Konsole weiterhilft und wo der Technik Grenzen gesetzt sind.

Die virtuellen Gymnastinnen

Sie tänzeln geschmeidig zum Rhythmus der Musik. Sie hantieren geschickt mit farbigen Bällen oder Bändern: In Wettkämpfen zeigen die Athletinnen der Rhythmischen Sportgymnastik, was sie in stundenlangen Trainingseinheiten geübt haben.

Dass Turnerinnen, Coaches und Notenrichterinnen gemeinsam in einer Halle einem Wettkampf beiwohnen, ist derzeit indes undenkbar. Und so erwies sich der Verein Gym Biel-Bienne als kreativ und veranstaltete Ende Januar dennoch ein Turnier, das in Zusammenarbeit mit der Firma «BiCT AG» aus Ostermundigen per Stream in die Stuben gesendet wurde. «Die Rhythmische Gymnastik ist ein Wettkampfsport und nur mit Wettkämpfen schärfen die Gymnastinnen ihren Fokus für die intensiven Trainings», sagt Präsidentin Kim Anderegg.

90 Athletinnen aus sechs Berner Gruppierungen (Gym Biel-Bienne, RG TV Langenthal, RG TV Länggasse, RG Ittigen, RG TV Thun, RLZ Biel und Region) nahmen teil. Die Übungen wurden im Vorfeld aufgezeichnet und am Wettkampftag via Livestream ausgestrahlt und gewertet. Anstatt gemeinsam zur Medaillenvergabe in die Halle zu laufen, loggten sich die Athletinnen am Ende per «Zoom» zur Rangverkündigung ein.

«Wir erhielten viele positive Rückmeldungen», sagt Mediensprecherin Caroline Ruchti, die auch die Arbeit der Wettkampfrichterinnen lobt: «Die 8 Richter machten einen tollen Job, mussten sie doch am Bildschirm jeden einzelnen Schritt beobachten, was bei fast 100 Videos anstrengend wurde.»

Auch das Berner Ausnahmetalent Livia Maria Chiariello nahm am Cup Biel Bienne teil. Foto: PD

Baseball-Feeling dank der Konsole

Wie alle Mannschaftssportler, die nicht in Profiligen engagiert sind, müssen im Moment auch die Baseballer auf ihr geliebtes Hobby verzichten.

Also zeigte sich die Swiss Baseball & Softball Federation (SBSF) erfinderisch, um ihrer Gemeinschaft zumindest ein virtuelles Baseball-Feeling an der Konsole zu vermitteln. In Zusammenarbeit mit der Schweizer Gaming-Plattform «Senior E-Sports AG» initiierte sie die E-Sports Meisterschaft im Baseball, notabene als erste Liga in Europa.

Insgesamt beteiligen sich bei der Meisterschaft, die noch bis am 24. Februar dauern wird, rund 40 E-Sportler aus 14 realen Teams des SBSF. Mit von der Partie sind aus Berner Sicht die Hunters aus Thun und die Bern Cardinals. Jede Runde wird mit einem Live-Kommentator auf YouTube, Facebook und Twitch übertragen.

Dass die Swiss Baseball & Softball Federation im europäischen Baseball mit ihrer E-Liga eine Vorreiterrolle einnimmt, hat einen guten Grund: «Wir wollen unsere Sportart einer breiten Bevölkerung und jungen Menschen näherbringen», erklärt Sebastian Zwyer von der SBSF. «Hoffentlich lässt sich dadurch ein Gamer begeistern, es auch in der Realität zu versuchen.»

Die vermeintlich ideale Corona-Sportart

Seit dem Turnier im Fechtclub Bern Anfang Oktober warten die Athleten auf Wettkämpfe. Foto: PD

Salopp formuliert, könnte man sagen, Fechten ist der perfekte Corona-Sport: Athleten tragen Schutzanzug und Maske, dazu sollte der Abstand gewährleistet sein, weil man ansonsten leicht vom Gegner getroffen wird. Da aber auch Schutzanzug und Maske nicht die nötigen Covid-Vorschriften erfüllen, leidet der Fechtsport in der Pandemie wie viele andere.

Nach Ansicht der Athleten sogar ganz besonders, ist für sie Fechten doch eine ausgesprochene Wettkampfsportart. «Das ist so», betont Lars Frauchiger, «denn alleine Fechten geht nicht.» Der Präsident vom Fechtclub Bern ist überzeugt, dass die Sportart auch virtuell nicht auszuüben ist. «Es gibt zwar ein paar wenige digitale Anwendungen, aber das sind eher Spiele und taugen nicht als Wettkämpfe.»

Um den Sportler Wettkämpfe zu ermöglichen, riefen die Berner die «FCB Series» in Form von drei Einladungsturnieren ins Leben. Die erste Austragung konnte im Oktober durchgeführt werden und wurde von Benjamin Steffen, dem Olympia-Vierten 2016, gewonnen. Doch danach galten wieder verschärfte Regelungen.

Aktuell dürfen nur U-16-Athleten und «internationale Fechter» trainieren. Bereits hat der Weltverband FIE alle Weltcup- und Grand-Prix-Turniere im ersten Quartal 2021 abgesagt. Die EM der Junioren und Kadetten ist annulliert, die Nachwuchs-WM vom April nicht bestätigt. Ob im März der Qualifikationsevent der Elite für die Olympischen Spiele in Kasan (RUS) durchgeführt werden kann, ist fraglich.

Entsprechend lechzen die Fechter nach Wettkämpfen. «Sobald wir von den Behörden grünes Licht erhalten, nehmen wir unsere Einladungsturniere unverzüglich wieder auf», sagt Frauchiger.