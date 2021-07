Soldatendenkmal in Langnau – Zur Erinnerung an die andere Pandemie Der Offiziersverein freut sich über eine restaurierte Gedenkstätte – und über spendable Gemeinden. Susanne Graf

Das Denkmal neben der Kirche erstrahlt in neuem Glanz. Foto: Christian Pfander

Am Freitag ist es wieder so weit: Die Offiziersgesellschaft Langnau und Umgebung führt beim Soldatendenkmal neben der Kirche eine Kranzniederlegung durch. Es entspricht einer langen Tradition, dass so der Männer gedacht wird, die als Mitglieder des Gebirgsbataillons 40 im Aktivdienst während des Ersten Weltkriegs von der Spanischen Grippe dahingerafft wurden.

Letztes Jahr fand die Feier noch vor einer leicht verwahrlosten Gedenkstätte statt. Die Bodenplatten waren rissig und uneben, die auf dem Denkmalsockel eingravierten Namen der zu Ehrenden waren kaum mehr zu lesen.