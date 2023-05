Thun vor 50 Jahren – Zur Aufrichte rollten die ersten Autos ins Grabengut Das erste Parkhaus in Thun wurde im Mai 1973 als unfertiger Bau eröffnet – inklusive «Bingo» für alle. Manuel Berger

Hier konnte geparkt werden. Foto: Archiv TT

Am 28. Mai 1973 ging im Grabengut Thuns erstes Parkhaus in Betrieb, mit seinen 660 Parkplätzen auf drei Geschossen als grösstes Parkhaus der Schweiz. Was heute undenkbar scheint: Gleichzeitig mit der Eröffnung wurde Aufrichte gefeiert. Von Fertigstellung konnte also noch keine Rede sein. Es gab noch allerhand zu tun, wie es im «Thuner Tagblatt» vom 30. Mai hiess. Die Automobilisten dürften sich darüber kaum gestört haben, im Gegenteil. Da auch die Kassen noch nicht installiert waren, konnten sie zu Beginn sogar gratis parkieren. Offiziell eingeweiht wurden das Parkhaus und die Curlinghalle erst Ende September.