Bau- und Wohngenossenschaft Thun – Zur Ablehnung fehlten zehn Stimmen Die 65-jährige Bau- und Wohngenossenschaft Thun kann die Verwaltung reorganisieren. Etwas Gegenwind an der Generalversammlung fand keine Zweidrittelmehrheit. Nelly Kolb

Grossaufmarsch an der Generalversammlung der BWG Thun im Kreuz Allmendingen. Foto: Nelly Kolb



Die vor 65 Jahren gegründete Bau- und Wohngenossenschaft (BWG) Thun umfasst in drei Überbauungen (Hohmad, Lindenweg, Martinstrasse) insgesamt 238 Wohnungen und 10 Geschäfte. Robert Romann ist seit über 30 Jahren Präsident, Geschäftsführer, Sekretär und Verwalter der Überbauung Lindenweg in Personalunion. Er will sein Amt 2024 abtreten. Deshalb überprüfte der siebenköpfige Verwaltungsrat (VR) das System.