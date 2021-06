Olympia in Tokio – Zuoberst im Gepäck die Lichtbrille gegen den Jetlag In fünf Wochen beginnen die Olympischen Spiele. Sie werden in jeder Hinsicht anders sein, und wer selektioniert ist, muss bereit sein für Speziallösungen. Monica Schneider

Nach 57 Jahren wieder in Tokio: Die Olympischen Ringe vor dem Nationalstadion. Foto: Keystone

Die Farbe der Olympiamedaillen bleibe in Tokio die gleiche wie immer, sagt Ralph Stöckli, «und der Wert der Auszeichnungen auch». Damit streicht der Chef de Mission bei Swiss Olympic heraus, dass alles andere vor und während dieser Spiele ein wenig bis ganz anders sein wird. «Tokio 2020 wird ein anderes Olympiaerlebnis werden.»

Von einer Absage des Grossevents wegen der Corona-Pandemie ist fünf Wochen vor der Eröffnung (23. Juli) seitens des Internationalen Olympischen Komitees (IOK) keine Rede, war es seit der Verschiebung im März 2020 um ein Jahr gar nie. Und nun, da Japans Premierminister Yoshihide Suga am Donnerstag ankündigte, dass der Notstand in Tokio und acht weiteren Präfekturen per Sonntag aufgehoben werde, scheinen die Spiele auch vorstellbar, auch wenn die Schutzmassnahmen noch immer immens sein werden. Japan meldete zuletzt 1700 Fälle – bei einer Bevölkerung von 126 Millionen.