Arbeitsmarkt im Kanton Bern – Zunahme im ganzen Oberland Das Berner Oberland verzeichnet im Oktober eine Zunahme von 160 Arbeitslosen. Dies im Gegensatz zum Trend in den übrigen Kantonsgebieten. Bruno Petroni

Die regionale Arbeitsvermittlung RAV in Interlaken. Foto: Bruno Petroni

Während die Anzahl der Arbeitslosen im Kanton Bern im Oktober 2022 praktisch konstant blieb und nur um 54 Personen auf 8061 anwuchs, fiel der Zuwachs in allen vier Oberländer Verwaltungskreisen an – und zwar um 160 von 888 auf 1048 Personen. Die Arbeitslosenquote blieb kantonsweit unverändert bei 1,4 Prozent. Die anhaltend rückläufige Arbeitslosigkeit in vielen Branchen konnte die saisonal bedingte Zunahme im Baugewerbe und Gastgewerbe nahezu kompensieren. Bereinigt um die jahreszeitlichen Effekte ist die Arbeitslosigkeit im Kanton Bern stabil geblieben.