Rückkehr in den Alltag – Zunächst nur wenig Masken im Berner öV Züge und Busse fahren weitgehend wieder nach Normalfahrplan – am Bahnhof Bern war am Montagmorgen trotzdem nicht überfüllt.

Am Montag in der Minderheit: Ein Mann mit Schutzmaske im Zug. Foto: Christian Pfander

Auch der Kanton Bern macht heute Montag einen grossen Schritt in Richtung Normalität. Schulen, Restaurants und Läden öffnen wieder, und der öffentliche Verkehr ist am Morgen weitgehend zum Normalfahrplan zurückgekehrt.

Reges Treiben herrschte im Berner Bahnhof aber zunächst nicht. So waren die ersten Intercity-Züge aus und nach Zürich und Lausanne nur mässig ausgelastet, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Die Abstandsregeln konnten eingehalten werden.

In den Zügen und im Bahnhof Bern trugen Passagiere nur vereinzelt Schutzmasken. Die Transportunternehmen empfehlen ihren Kunden, bei engen Platzverhältnissen eine Hygienemaske zu tragen. Unnötige Reisen sollen zudem vermieden werden. Pendler sind gebeten, die Stosszeiten wenn möglich zu meiden.

Etwas mehr Betrieb herrschte im Bahnhof des Regionalverkehrs Bern-Solothurn (RBS). Auch hier waren die Träger von Hygienemasken in der Minderheit.

Die Rückkehr in den Alltag fiel am frühen Montagmorgen auch deshalb eher ruhig aus, weil viele Bernerinnen und Berner nach wie vor im Homeoffice arbeiten dürften. Zudem nehmen Berufs- und Mittelschulen ihren ordentlichen Betrieb erst am 8. Juni wieder auf.

( SDA/flo )