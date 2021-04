Loyaler Frutiger – Zumkehr blieb der Firma 49 Jahre lang treu Seit 1972 arbeitet Hansueli Zumkehr für dieselbe Firma. Auch nach der Pensionierung bleibt er dem Betrieb treu.

Hansueli Zumkehr, hier mit Ehefrau Vreni Zumkehr, verbrachte sein ganzes Berufsleben bei Allenbach Holzbau und Solartechnik. Foto: PD

Wenn jemand von der Lehre bis zur Pensionierung in ein und demselben Betrieb arbeitet, spricht das für den Mitarbeiter und auch für das Unternehmen. So ist es auch bei Hansueli Zumkehr. Geboren 1956 in Frutigen, ist er seit seinem Lehrbeginn 1972 bei Allenbach Holzbau und Solartechnik angestellt.

«Ich konnte mir als 20-jähriger Mann nicht vorstellen, länger als ein paar Jahre im selben Betrieb zu arbeiten, und bewunderte und bedauerte gleichzeitig die Mitarbeiter, die schon fast zum Inventar gehörten», lässt er sich in einer Mitteilung des Unternehmens zitieren.

Die lange und aussergewöhnliche Karriere von 49 Jahren ging neulich, Ende März, zu Ende. Allerdings ist «Ende» nicht ganz richtig. Denn Zumkehr bleibt nach seiner Pensionierung der Firma Allenbach noch zu circa 40 Prozent zur Verfügung «und bringt seinen reichen Erfahrungsschatz im Büro und im Umgang mit den Kunden ein», schreibt das Unternehmen.

Nicht nur in Fachkreisen ein Begriff

Hansueli Zumkehr ist im Kandertal ein Begriff. Sei es als Kranzschwinger, als Volleyballspieler oder als Holzbauspezialist. Auch in der Holzbaubranche hat er sich einen Namen gemacht.

Nach seiner Lehre im Betrieb hat er mehrere Jahre parallel als Polier in der Werkstatt sowie in der Auftragsvorbereitung im Büro gearbeitet. Gleichzeitig gründete er mit seiner Frau Vreni in jungen Jahren eine Familie widmete sich dem Schwingsport. Als diese Dreifachbelastung zu gross wurde, tauschte er Anfang der 80er-Jahre das Beil mit dem Bleistift und zog sich aus dem Schwingsport zurück.

Seine sehr ruhige, präzise und kollegiale Art finde bei Kollegen, Kunden, Lieferanten und Mitbewerbern sehr grossen Anklang, steht im Communiqué weiter. «Es sich mit Hansueli zu ‹verkacheln›, war und ist fast nicht möglich.»

Von Beginn weg dabei

Bereits Anfang der 80er-Jahre kamen die ersten PCs und Softwareprogramme für die Kalkulation und die Offertstellung auf den Markt, und Hansueli Zumkehr war von Beginn an bei der Digitalisierung dabei. So blieb es bis heute. «Er scheute sich weder damals noch heute davor, etwas Neues zu erlernen oder Altbewährtes neu zu denken.»

Als Betriebsleiter der Firma Allenbach Holzbau und Solartechnik AG führte Zumkehr das Unternehmen bis ins Jahr 2005 praktisch allein. Seit über 15 Jahren leiten nun Hansueli Zumkehr und Marc Allenbach die Geschicke der Firma gemeinsam. In dieser Zeit konnte der heute 65-Jährige die Verantwortung sukzessive reduzieren und auf vier Schultern verteilen.

pd

