Wahlen in Matten b. Interlaken – Zum Wahlerfolg fehlten 27 Stimmen Lisa Randazzo-Anneler (parteilos) verpasste die Wahl ins Gemeindepräsidium nur ganz knapp. Feiern hingegen kann die SVP, die einen Gemeinderatssitz gewann. Alex Karlen

Wer wird im Gemeindehaus ab nächstem Jahr Gemeindepräsident Peter Aeschimann ersetzen? Lisa Randazzo-Anneler und Walter Jorns treten am 24. Oktober zum zweiten Wahlgang an. Foto: Bruno Petroni

Vor den Details die Zusammenfassung: Wer Matten ab nächstem Jahr präsidieren wird, wird erst am 24. Oktober zwischen Lisa Randazzo-Anneler (SP-Liste, parteilos) und Walter Jorns (SVP) entschieden. Von den übrigen sechs Sitzen im Gemeinderat gehen drei an die SVP, zwei an die SP und einer an die FDP. Die in Matten erstmals angetretene GLP Bödeli geht leer aus.

Um das Fazit abzurunden: Wer hat gewonnen, wer verloren? Berücksichtigt man alle sieben Sitze der Exekutive, so gilt die SVP mit einem Sitzgewinn schon jetzt als Sieger und könnte bei einem Wahlerfolg sogar auf vier Sitze kommen. Falls Lisa Randazzo-Anneler gewählt würde, käme die SP auf drei Sitze, was ebenfalls einem Sitzgewinn entspräche. Verlierer ist die FDP, die nur noch einen Sitz belegt statt wie bisher drei Sitze. Und: Die Stimmbeteiligung betrug rund 46 Prozent.