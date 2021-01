Freiwillige Smartphone-Nachhilfe – «Zum Teil herrscht ein richtiger Leidensdruck» Mithilfe dieser Zeitung bot Andrea Céline Kiener Smartphone-Nachhilfe an. Es scheint, als habe sie damit einen Nerv getroffen. Die Resonanz aus der Leserschaft war gross. Melissa Burkhard

Fast hundert Anrufe bekam Andrea Céline Kiener seit ihrem Aufruf im Oktober. Noch heute hat sie regelmässig Nachhilfe-Termine. Foto: Christian Pfander

Im letzten Oktober bot Andrea Céline Kiener auf der Pinnwand dieser Zeitung etwas ganz Besonderes an: Zeit. Die Leserin aus Kaufdorf ist momentan arbeitssuchend und wollte ihre überschüssigen Stunden für etwas Sinnvolles nutzen. So kam ihr die Idee, gratis Smartphone-Nachhilfe anzubieten. «Sie haben erst seit kurzem ein Smartphone und möchten die Grundlagen/Anwendungen in Ruhe vermittelt bekommen? Gerne zeige und erkläre ich es Ihnen», hiess es in ihrem Inserat.

Und der Plan ist mehr als aufgegangen. Das Echo auf ihren Aufruf sei überwältigend gewesen, sagt die 31-Jährige. «Ich war selber erstaunt, dass sich so viele gemeldet haben.»

Bis jetzt habe sie 96 Anrufe bekommen, 37 SMS-Konversationen, 46 persönliche Termine bei ihr zu Hause gehabt sowie fünf Hausbesuche gemacht. Im November habe es keinen Tag ohne Termin gegeben. «Ich war immer ausgebucht», sagt Andrea Céline Kiener. Die Problemstellungen seien sehr unterschiedlich gewesen. Von einfachen, konkreten Fragen zum Alltagsgebrauch des Handys über ganze Fragenkataloge bis hin zu Erklärungen, die fast bei Adam und Eva beginnen mussten, sagt Kiener. Und bei der Smartphone-Nachhilfe ist es nicht geblieben. Auch zum Laptop, Tablet, Smart-TV oder WLAN hat Andrea Céline Kiener Fragen beantwortet. Das Skurrilste sei jedoch ein Problem beim Glaskeramik-Kochfeld gewesen, sagt sie: «Die haben ja mittlerweile auch ein Touch-Display.»

Ein grosses Bedürfnis

In den allermeisten Fällen habe sie die Antwort auf die Fragen selbst gewusst oder sich durch kurzes Recherchieren informieren können, sagt sie. Durchschnittlich hätten wenige Stunden ausgereicht, um weiterzuhelfen. « Ich hatte aber auch schon sechsstündige Power-Sitzungen», sagt sie.

Traurig und nachdenklich habe sie die Feststellung gemacht, dass ältere Personen beim Kauf eines Smartphones zum Teil gar nicht oder schlecht beraten werden.

Sie habe festgestellt, dass ein grosses Bedürfnis bestehe. «Zum Teil herrscht sogar ein richtiger Leidensdruck», sagt Kiener. Einige Jahrgänge seien schon seit längerer Zeit von der zunehmenden Digitalisierung in Bedrängnis geraten. «Einige haben sich lange dagegen gesträubt und merken jetzt, dass sie wohl trotzdem nicht ganz drum herumkommen.» Sehr traurig und nachdenklich habe sie die Feststellung gemacht, dass ältere Personen beim Kauf eines Smartphones zum Teil gar nicht oder schlecht beraten werden – «nach dem Motto, mit den Alten kann man es ja machen». So habe man einer älteren Dame nach einem Handy im Wert von über 1000 Franken einfach noch ein zweites verkauft, als sie mit dem ersten nicht umgehen konnte. Solche Geschichten habe sie mehr als einmal gehört, sagt die 31-Jährige.

Noch heute hat Andrea Céline Kiener Nachhilfe-Termine. Nach wie vor sind diese kostenlos. Zurück bekomme sie dennoch sehr viel. Neben guten Gesprächen, kleineren und grösseren Geschenken auch eine Geste, die sie besonders gerührt hat: «Dank der Empfehlung eines Ehepaares, welchem ich helfen konnte, bekam ich sogar die Chance, mich in einer Immobilienfirma vorzustellen», sagt sie. Sie sei unendlich dankbar für all die schönen Begegnungen in den vergangenen Wochen. «Das kann man mit Geld nicht aufwiegen.» Andrea Céline Kiener möchte weitermachen, auch in Zukunft ihre Zeit anbieten und somit den einen oder die andere auch im hohen Alter noch fit für die digitale Zukunft machen.