Wandertipp Region Mürren – Zum Sprutz am Stutz Beste Aussicht zu Eiger, Mönch und Jungfrau bietet der Höhenweg über die Alpweiden von Bletschen und Winteregg. Er lässt sich gut mit einem Abstecher ins Tal des Schiltbachs kombinieren. Andreas Staeger

Auf dem Weg zum Stutz bei Mürren. Foto: Andreas Staeger

Gleich zwei Wanderklassiker gibt es am Westhang des Lauterbrunnentals. Der Höhenweg von der Grütschalp über die Winteregg nach Mürren ist ein nahezu kinderwagengängiger Spazierweg. Ebenso intensiv genutzt wird der «Mountain View Trail», der ebenfalls auf der Grütschalp beginnt und in höherer Lage via Bletschenalp zum Allmendhubel führt.