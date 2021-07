Abendlauf Wengen – Zum sechsten Mal an der Spitze Cedric Lehmann holte sich am Abendlauf in Wengen am Freitag seinen sechsten Sieg. Bei den Frauen siegte Carla Wohler vor ihrer Zwillingsschwester Gianna Wohler.

Abendlauf Wengen: Die Erstplatzierten Carla Wohler und Cedric Lehmann. Foto: PD

Nach den Lockerungen der Corona-Massnahmen konnte in Wengen am Freitag der Abendlauf stattfinden, «bei idealem Laufwetter», wie die Organisatoren in einer Mitteilung schreiben. 125 Läuferinnen und Läufer nahmen daran teil.

50 Nachwuchsläuferinnen und -läufer nahmen den Kinderlauf auf dem traditionsreichen Schwimmbadkehr unter die Füsse. Die Strecke von 1,25 Kilometern bewältigten wie schon im letzten Jahr Angela Rüegsegger aus Matten bei Interlaken sowie Mario Jurt aus Faulensee am schnellsten.

Der Hauptlauf auf der coupierten Strecke rund um Wengen wurde zum Dreikampf zwischen Seriensieger Cedric Lehmann aus Krauchthal sowie den beiden Frutigern Jerome Furer und Urs Jenzer. Innert 28 Minuten und 45 Sekunden holte Cedric Lehmann schliesslich seinen 6. Abendlauf-Sieg.

Bei den Frauen liefen die Zwillinge Carla und Gianna Wohler aus Spiez souverän an der Spitze. Schlussendlich setzte sich Carla Wohler mit einem Vorsprung von 0,5 Sekunden vor Gianna Wohler in 35 Minuten und 5 Sekunden durch. Das Podest komplettierte Rahel von Bergen aus Schattenhalb.

Die Abendlauf-Saison in Wengen nimmt seine Fortsetzung mit dem zweiten Lauf am 6. August. «Das OK freut sich wiederum auf zahlreiche Teilnehmer», heisst es in der Mitteilung. Die Anmeldefrist läuft am 5. August ab, Nachmeldungen am Renntag werden keine entgegengenommen.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.