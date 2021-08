Ende der Sommerferien – Zum Schulbeginn mahnt die Berner Polizei zur Vorsicht im Strassenverkehr Am Montag beginnt im Kanton Bern das neue Schuljahr. Die Berner Kantonspolizei ruft Verkehrsteilnehmende deshalb zu erhöhter Vorsicht auf.

Auf den Schulwegen sind ab Montag im Kanton Bern wieder viele jüngere Kinder unterwegs. Im Strassenverkehr ist Vorsicht geboten. Foto: Keystone/Peter Schneider

Im Strassenverkehr ein gutes Umfeld für jüngere Kinder schaffen: Dazu ruft die Berner Kantonspolizei Eltern und Verkehrsteilnehmende in diesen Tagen auf. Am Montag beginnt im Kanton Bern das neue Schuljahr.

In den kommenden Wochen und Monaten werden viele Kindergärtler und Erstklässlerinnen auf ihren neuen Schulwegen unterwegs sein. Mit Rücksicht und richtigem Vorleben helfen Eltern und Verkehrsteilnehmende, die Sicherheit insbesondere für die Kleinsten auf dem Schulweg zu erhöhen, wie die Berner Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt.

Sie wird zum Schulbeginn vermehrt an Schulwegen präsent sein, Kontrollen durchführen und Verhaltenstipps geben. Verkehrsinstruktorinnen und -instruktoren werden bereits in den ersten Schulwochen in den Klassen zu Besuch sein.

Die Polizei rät Verkehrsteilnehmenden unter anderem, vor Fussgängerstreifen ganz anzuhalten. Im Verkehrsunterricht lernten die Kinder nämlich, Fussgängerstreifen erst dann zu queren, wenn die Autos stillstehen.

Von Handzeichen zum Überqueren des Fussgängerstreifens rät die Polizei hingegen ab. Das Kind könnte nämlich einfach losrennen, ohne auf weitere Gefahren wie etwa Gegenverkehr zu achten.

