Zum Rücktritt von Urs Kessler – Wie hat er das bloss gemacht? Der Chef der Jungfraubahnen kündigt seinen Ruhestand für 2025 an. Wie hat es Urs Kessler geschafft, das Unternehmen über Jahre an der Spitze zu positionieren? Claudius Jezella

Noch bis Juni 2025 ist er CEO der Jungfraubahn Holding AG: Urs Kessler, mit der Jungfrau im Hintergrund. Foto: Christian Pfander

Bilder von Urs Kessler gibt es unzählige: mit Politikern, Botschaftern, Sportlern, Musikern, Schauspielern, Wirtschaftsvertretern, Touristikern, auf Bühnen, hinter Mikrofonen, mit Plakaten, Spaten, grossen Scheren, Fussbällen, Golfschlägern, an Schreibtischen, Pressekonferenzen, Messen, in Zügen, Gondeln, vor Berg- und Talstationen, auf dem Harder, auf First, der Kleinen Scheidegg und immer wieder auf dem Joch.