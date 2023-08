Die Jungfraubahnen werden CEO Urs Kessler (r.) zu seinem Abgang mit Dankesbekundungen überhäufen. Foto: Bruno Petroni

Am gleichen Tag, an dem er seinen Rücktritt ankündigt, vermeldet er einen Rekord-Halbjahresgewinn. Was auch sonst? Für Urs Kessler, der seit 2008 die Geschicke des grössten Bergbahnunternehmens der Schweiz leitet, gibt es seit je nur eine Devise: Die Jungfraubahnen sollen die Nummer eins sein.