Seco-Korruptionsskandal – Zum Prozessauftakt gab es Tränen Die Beschuldigten im Seco-Korruptionsskandal machten am Montag vor Gericht die ersten Aussagen. Ihre Strategien könnten kaum unterschiedlicher sein. Christian Brönnimann

Neben VIP-Tickets, Elektronikgeräten und Reisen erhielt der mutmasslich korrupte Beamte auch Hunderttausende von Franken Bargeld von den IT-Unternehmern. Illustration: Christoph Fischer

Siebeneinhalb Jahre ist es her, seit sie aufgeflogen sind. In dieser und der kommenden Woche werden ihre Taten nun vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona verhandelt. Sie, das sind die drei Hauptbeschuldigten im grossen Korruptionsskandal im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco).

Die Bundesanwaltschaft wirft dem ehemaligen IT-Ressortleiter im Seco und den beiden damals Verantwortlichen der Firma Fritz und Macziol Schweiz (FuM) Bestechung im grossen Stil vor. Dazu Urkundenfälschung, ungetreue Amts- und Geschäftsbesorgung sowie Geldwäscherei. Bei FuM geht es um mutmasslich geschmierte Aufträge von rund 65 Millionen Franken und Bestechungsleistungen von über 1,5 Millionen Franken. (Die ganze Prozessvorschau finden Sie hier.)