Restaurant Bütschelegg auf dem Längenberg – Zum Mittagessen auf der Bütschelegg Das Restaurant Bütschelegg öffnete am Montag seine Terrasse. Familien und Stammtischler haben sich gefreut, das beliebte Ausflugsziel zu besuchen. Mara Traffelet

Hans Wüthrich, Christian Staub und Christian Scheidegger geniessen den neuen Stammtisch. Foto: Enrique Muñoz García

Am Ecktisch erzählt ein Grossvater über zwei Portionen Pommes frites hinweg Geschichten. Ein paar Plätze daneben sitzt eine Familie und scherzt, das Bundesamt für Gesundheit solle die Impfung doch in den Wein kippen. Am Montag durfte auch das Restaurant Bütschelegg auf dem Längenberg im Süden der Stadt Bern die Terrasse öffnen. Der vom Bundesrat beschlossene Gastro-Lockdown vom 23. Dezember 2020 ist wenigstens teilweise vorbei. Der Parkplatz ist gut besetzt, die Gäste sitzen mit Daunenjacken und Halstüchern an den Vierertischen, und die Stimmung ist gemütlich.