Auszubildende fehlen – Zum Lehrbeginn sind mehr als 12’500 Stellen noch unbesetzt Besonders Branchen, die bereits unter dem Fachkräftemangel leiden, suchen noch Nachwuchs. Maren Meyer

Nachwuchs gesucht: Schweizweit sind noch 378 Ausbildungsplätze für die Lehre zur Coiffeuse oder zum Coiffeur unbesetzt. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Am 2. August starteten die ersten Lernenden in ihre Wunschberufe: Beim Grossverteiler Coop begannen 1130 junge Menschen ihre Ausbildung in mehr als dreissig verschiedenen Lehrberufen wie dem Verkauf, der Logistik und der Systemgastronomie. Bei der Swisscom waren es 265 neue Auszubildende, die in den Berufen Informatik, ICT-Fachperson und Detailhandelsfachmann oder -frau ihre Lehre begannen.