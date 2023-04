Tagestipp: Lesung A. L. Kennedy – Zum Kern der Dinge vorstossen Bereits mit ihrem Erstling «Einladung zum Tanz» wurde A.L. Kennedy vor über 20 Jahren berühmt. Jetzt geht sie in einem Essay den Möglichkeiten des Schreibens auf den Grund. Alexander Sury

Die Autorin A. L. Kennedy entwirft in ihrem Essay einen fiktiven Ort, der in Stumpfheit und Faschismus absinkt. Foto: zvg

Eine Schriftstellerin lässt uns an ihrem Schreibprozess teilnehmen: Für den neuen Schweizer Geparden-Verlag verfasste die britische Autorin A.L. Kennedy («Paradies», «Süsser Ernst») den grossen Essay «Der Kern der Dinge», in dem sie über die zentrale Bedeutung des kreativen Menschen gerade in Zeiten der Krisen nachdenkt. Die 1965 im schottischen Dundee geborene Kennedy zählt zu den wichtigsten englischsprachigen Autorinnen und Autoren. Offen schreibt sie im Essay über Selbstzweifel und ihren Anspruch als Künstlerin. Das Gespräch findet auf Englisch statt, die Textauszüge werden auf Deutsch gelesen. (lex)



Kulturraum Ono Bern, Kramgasse 6, heute, 20 Uhr



