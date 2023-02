Neuer Kurzfilm übers Eisklettern – Zum Gedenken an Xavier Bongard 30 Jahre nach der Erstbesteigung des gefrorenen Wasserfalls in der Breitwangfluh wiederholten Michael Gruber und Stephan Siegrist diesen Kraftakt. Bruno Petroni

Stephan Siegrist setzt eine über 30 Jahre alte Eisschraube. Ganz unten ist Michael Gruber zu sehen, der ihn absichert. Foto: PD/Mario Heller

«Um bei der Wahrheit zu bleiben – wir haben die Jubiläumsbesteigung bereits vor einem Jahr gemacht.» Michael Gruber, heute 55-jähriger Bergführer und Tandem-Gleitschirmpilot aus Wilderswil, wiederholte seine Erstbesteigung von Mitte Februar 1993 mit Xavier Bongard durch die Breitwangfluh bei Kandersteg. War auch besser so, denn in diesem Winter war die Route an keinem Tag genügend zugefroren, dass es für eine Durchsteigung gereicht hätte.