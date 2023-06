Porsche Mission X – Zum Geburtstag ein Supersportler mit E Zum 75. Markengeburtstag präsentiert Porsche die Studie eines vollelektrischen Supersportwagens mit 900-Volt-Technik. Und sagt, wo die Reise hingeht. Wolfgang Kälber

Mission X heisst die Studie eines vollelektrischen Supersportwagens, mit der sich Porsche selber beschenkt. Foto: Porsche

Wohin steuert Porsche in der Zukunft? Verbrenner oder Elektro? Werden die Autos autonom, oder behält der Fahrer das Steuer in der Hand? Am 75. Geburtstag der Marke gab Porsche-Chef Oliver Blume die künftige Ausrichtung vor und präsentierte das Konzept eines Hypersportcars mit Elektromotor. «Der Mission X ist unser Bekenntnis zum Sportwagenkern der Marke Porsche», sagte der oberste Lenker in Zuffenhausen. «Er schlägt die Brücke vom Hybrid- zum vollelektrischen Antrieb.» Ein klarer Hinweis, welches Erbe der Mission X antreten soll: das des 918 Spyder. Auf der Nordschleife des Nürburgrings knackte der 887 PS starke Supersportler mit einer Rundenzeit von 6:57 Minuten als erstes Fahrzeug mit internationaler Strassenzulassung die 7-Minuten-Marke. Die soll jetzt der Mission X unterbieten. «Die Rennstrecke», so Blume, «war schon immer unser Testfeld.»