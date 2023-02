Sweet Home: 10 Daybed-Ideen – Zum Gähnen schön Mehr Ruhe mitten am Tag und mitten in der Wohnung? Das ermöglichen Tagesbetten. Entdecken Sie hier zehn besonders hübsche Exemplare. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Fensterplatz

Schlichtes Tagesbett im Leinenlook. Foto über: My Scandinavian Home

Sessel sind zum Sitzen da, das Sofa teilt man und im Bett verbringt man die Nacht. Tagesbetten aber sind persönliche Oasen der Ruhe; ein Thron, auf dem man sich selber krönt, um in Ruhe abzuschalten. Gönnen Sie sich einen solchen Ort in der Wohnung und richten Sie ihn dort ein, wo Sie am liebsten sind – zum Beispiel am Fenster. Dieses Tagesbett wurde aus einem schlichten Einzelbett gestaltet, das einen dunklen Leinenbezug und Topper bekam. Mit zusätzlichen Leinenkissen und einem Plaid wurde es zum weichen, warmen Nestchen mit Aussicht.