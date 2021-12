Viehauktionator in Thun – Zum Ersten, zum Zweiten, zum Letzten… Es waren seine Letzten. Der weitherum bekannte Gantrufer Alois Wyss hat auf dem Thuner Expo-Areal 22 Tiere versteigert. Mit Emotionen zum Abschluss. Stefan Kammermann

Gantrufer Alois Wyss ist auf dem Thuner Expo-Areal ein letztes Mal in seinem Element. Foto: Stefan Kammermann

Die Emotionen sind da, und da sind auch 22 Kälber, Rinder und Kühe. Mit der Hoffnung auf einen guten Erlös haben Landwirte aus dem Berner Oberland und der weiteren Umgebung Tiere zur Versteigerung auf das Expo-Areal in Thun gebracht. So, wie es Bauern immer tun, wenn es da und dort an einer Gant darum geht, die Tiere möglichst gewinnbringend einem Kollegen oder einer Kollegin oder allenfalls dem Metzger zu überlassen. Die gewinnbringende Hoffnung ist durchaus berechtigt.

«Zum Ersten, zum Zweiten …» Gantrufer Alois Wyss aus dem luzernischen Grosswangen macht es, wie er es seit 61 Jahren immer getan hat. Mit zügiger Stimme, Humor und Fachwissen. «Schön, hast du dieses grandiose Tier gekauft, es ist einmalig», ruft er in die Runde. Für 1400 Franken wechselt das junge Kalb in einen neuen Stall. Dies sind rund 600 Franken über dem ersten Ausruf.