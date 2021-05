Heimleiterin Christine Bart – Zum Ende des Berufslebens eine heftige Corona-Attacke Im Nidauer Ruferheim wütete Corona heftig, Leiterin Christine Bart verlor ein Fünftel der Bewohner und Mieter. Trotzdem tritt sie versöhnt in den Ruhestand. Stephan Künzi

Corona verlangte ihr während der letzten Monate im Beruf nochmals alles ab: Christine Bart, Leiterin des Ruferheims in Nidau. Foto: Raphael Moser

Nie hätte sie sich träumen lassen, dass ihre berufliche Laufbahn einmal derart turbulent und belastend enden würde. Schon acht Jahre hatte Christine Bart das Ruferheim in Nidau geleitet, nun war es Neujahr 2020 geworden, und damit rückte die Pensionierung definitiv in Sichtweite. Ende Mai 2021 sollte es so weit sein.

«Wir hatten gerade drei, vier Wochen mit dem Norovirus gut hinter uns», erzählt die heute 63-Jährige. Eine Noroinfektion verlaufe in der Regel zwar nicht tödlich, der Brechdurchfall sei aber mühsam und vor allem sehr ansteckend, was eine Isolation der Betroffenen nötig mache. Aber eben, «nun hatten wir uns aufgerappelt und freuten uns auf etwas ruhigere Zeiten».