Ersatzbau Spitallammmauer - Zum Besuch auf der Jahrhundert-Baustelle an der Grimsel

2015 fing die Geschichte des Ersatzbaus Spitallammmauer an. 2017 war die Baubewilligung da, am 3. Juni 2019 begannen die Bauarbeiten für die doppelt gekrümmte Bogenmauer. «So ein Projekt erlebt man nur einmal im Leben», sagt Benno Schwegler, Leiter Projekte bei der Kraftwerke Oberhasli AG. «Die alte Mauer war absolute Pionierarbeit, es war damals die zweithöchste Mauer weltweit», so Schwegler.

Das 125-Millionen-Franken-Projekt wird über sieben Saisons – jeweils Mai bis Oktober – bis ins Jahr 2025 dauern. Die Mauer ersetzt die bisherige Staumauer, die einen grossen Riss hat. «Als Ersatz für den alten, stillgelegten Grundablass wird es einen neuen geben», so Schwegler.

Die Höhe wird – da die Grimselseevergrösserung vorerst sistiert ist – mit 113 Metern fast gleich hoch wie jene der alten Mauer (114 Meter). Die Kronenlänge obenrum beträgt 212 Meter, die Breite der Mauer am Fuss rund 20 Meter. Die ersten zwei Bausaisons standen im Zeichen der Erschliessung der Baustelle und des Fundamentaushubs. Das Material des Aushubs wird nun wiederverwendet (siehe Haupttext). Jetzt folgen ab der aktuellen Bausaison die Betonierarbeiten, die bis Ende 2024 dauern. «Im Winter 2024/2025 ist der erstmalige Einstau der neuen Mauer geplant. Dabei wird die alte Mauer geflutet», so Schwegler.

Intern bei der KWO sind vier Bauleiter, ein Projektleiter, eine Ökologin und eine Kommunikationsfachfrau (Letztere beide in Teilzeit) dem Projekt zugeteilt. Auf der Baustelle arbeiteten in den ersten zwei Jahren 100 bis 120 Mineure und Sprenger, um die Untertagbauten, den Fundamentaushub und die Installationen zu erstellen. Für die Betonierarbeiten sind nun rund 70 Mitarbeitende im Einsatz. Die meisten von ihnen sind bei der Arbeitsgemeinschaft Grimsel (Arge) angestellt, die im Auftrag der KWO die neue Spitallammmauer baut. Die Arge Grimsel ist ein Konsortium bestehend aus den Baufirmen Frutiger AG, Implenia Schweiz AG und Ghelma AG Baubetriebe, die nur für diesen Neubau gegründet wurde.