Vor Slovan Bratislava - YB – Warum Aebischer dieses YB perfekt charakterisiert Mit 24 Jahren hat der Mittelfeldspieler bereits erreicht, wovon andere nur träumen können. Doch er hat längst nicht genug – und liebäugelt mit einem Wechsel ins Ausland. Marco Oppliger

Michel Aebischer wurde mit YB viermal Meister, gewann zudem den Cup. Welche Ziele kann ein Spieler wie er noch haben, wenn er national bereits alles gewonnen hat? Foto: Raphael Moser

Gerade einmal eine Minute darf Michel Aebischer spielen, als er am 10. September 2016 gegen Luzern sein Debüt in der Super League gibt. 19 ist er da, und die Young Boys warten noch immer auf ihren ersten Meistertitel seit 1986.

Fünf Jahre später ist Aebischer unbestrittener Stammspieler, Denker und Lenker im Mittelfeld jener Mannschaft, die den Schweizer Fussball nach Belieben dominiert. Mit 24 hat er bereits vier Meistertitel gewonnen, in der Champions League gespielt und ist Cupsieger geworden. «Manchmal staune ich über das, was ich schon erleben durfte», sagt er. «Wir sind erfolgsverwöhnt. Aber: Das ist kein Zufall.» Aebischer spricht von harter und konsequenter Arbeit. «Und ich will noch mehr mit YB erleben.»