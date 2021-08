Hockeyspieler gehen auf Baditour – Zum Autogramm gibts den Ausflugstipp Eine Hand wäscht die andere: Gemeinsam werben der SC Langenthal und die Region in den Schwimmbädern für den Oberaargau. Béatrice Beyeler

Für die Region spannen sie zusammen (von links): Transportunternehmer Urs Gerber, die Tourismus- und Freizeitverantwortliche Denise Krieg und SCL-Geschäftsführer Peter Zulauf in der Badi Langenthal. Foto: Beat Mathys

Denise Krieg und Peter Zulauf sitzen an einem Tisch im Restaurant der Badi Langenthal. Was haben die Leiterin Freizeit/Tourismus der Region Oberaargau und der abtretende Geschäftsführer des SC Langenthal miteinander am Hut? Einiges, wie sie bei einer Tasse Kaffee vor den Medien erläutern. Beiden liege die Region am Herzen – und beide wollen ihr zu mehr Bekanntheit verhelfen.

So ist die Idee der Baditour entstanden, die nun beim gemeinsamen Anlass vorgestellt wird. «Wir haben den idealen Zeitpunkt erwischt», sagt Denise Krieg mit einer ausladenden Geste. Sonnenstrahlen kämpfen sich durch die Wolken.