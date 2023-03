Kanterniederlage in Fribourg – Zum Abschluss gehen die SCL Tigers unter Im letzten Qualifikationsspiel sind die Emmentaler beim 0:6 gegen Gottéron chancenlos. Nun beginnt mit dem Playout der sportliche Überlebenskampf. Marco Oppliger

Fribourger Dauerjubel: Gottéron ist gegen die SCL Tigers eine Klasse besser. Trotzdem muss es nun den Gang ins Pre-Playoff antreten. Foto: Estelle Vagne (Freshfocus)

Alles hat ein Ende, auch die Qualifikation der National League – nach 52 zuweilen sehr langatmigen Runden. Und sie endet tatsächlich mit einer Prise Spannung und Dramatik, zumindest für die Involvierten im Kampf um einem Platz im Playoff respektive Pre-Playoff. Gottéron gehört zu diesen Teams, und so schielt der Grossteil der 9009 Zuschauerinnen und Zuschauer in der ausverkauften BCF-Arena mit einem Auge regelmässig aufs Smartphone. Doch die Kunde ist aus Fribourger Optik negativ: Meister Zug gibt sich in Lausanne keine Blösse und sichert sich Platz 6, weshalb Gottéron trotz des 6:0-Sieges über die SCL Tigers ins Pre-Playoff muss.

Für die Emmentaler handelt es sich um die fünfte Niederlage in Folge. Die Formkurve zeigt deutlich nach unten. Das ist nicht die beste Voraussetzung für den Kampf um den Ligaerhalt, der am 14. März mit dem Playout gegen den HC Ajoie beginnt.

Die 3 Infos einblenden Jan Neuenschwander Dem Stürmer bietet sich im Startdrittel eine gute Chance – doch er scheitert. Damit wartet Neuenschwander noch immer auf sein erstes Tor im Tigers-Dress. David Rautio Der Schwede erhält noch ein wenig Spielpraxis. Er hält Langnau zunächst mit ein paar guten Paraden im Spiel, und ist dann bei drei Gegentoren machtlos. Im Schlussabschnitt macht er Stéphane Charlin Platz. Harri Pesonen Für einmal bleibt auch Langnaus Vorämpfer blass. Pesonen muss zudem zweimal in die Kühlbox, dadurch ermöglicht er Gottéron das fünfte Gegentor.



Gottéron im Powerplay überragend

Das Geschehen des letzten Qualifikationsspiels, es ist relativ schnell erzählt. Nach einem umkämpften ersten Drittel, in welchem die SCL Tigers durch Jan Neuenschwander (4.) und Harri Pesonen (19.) durchaus gute Chancen auf die Führung haben, übernimmt Gottéron das Spieldiktat. Dreimal muss im zweiten Drittel ein Langnauer auf die Strafbank, dreimal treffen die Gastgeber. Erst reüssiert in der 24. Minute Topskorer David Desharnais mit einem sehenswerten Direktschuss. Dann geht Marcus Sörensen hinter Pesonens Rücken vergessen und kann mutterseelenalleine vor Tigers-Keeper David Rautio einschiessen. Und schliesslich verspringt Miro Zryd die Scheibe ausgerechnet vor dem eigenen Tor – worauf sich Killian Mottet mit dem 3:0 bedankt.

Im Schlussabschnitt macht Sörensen mit zwei weiteren Treffern in Überzahl seinen Hattrick perfekt. Nur das 6:0 durch Victor Rask fällt bei nummerischem Gleichstand auf dem Eis.

Derweil das Powerplay von Gottéron funktioniert – es ist mit einer Erfolgsquote von 26,84 Prozent das zweitbeste der Liga – tun sich die Emmentaler mit einem Mann mehr schon seit Wochen schwer. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass mit Marc Michaelis, Aleksi Saarela, Vili Saarijärvi, Cody Eakin und Nolan Diem gleich fünf Spieler fehlen, die im Powerplay gesetzt sind. Ihre Absenz ist ebenso ein Grund für Langnaus Harmlosigkeit im Abschluss. In den letzten fünf Spielen hat das Team von Thierry Paterlini nur vier Tore erzielt.

Mit diesem nicht unwesentlichen Handicap also treten die SCL Tigers nun in einer Woche zum Playout an. Dass diese Mannschaft in der Qualifikation über weite Strecken ordentlich gespielt hat – es spielt keine Rolle. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass sie im Vergleich zur letzten Saison 25 Punkte mehr geholt hat und bis kurz vor Ende noch auf einen Platz im Pre-Playoff hoffen durfte. Denn: Nun beginnt für Langnau der sportliche Überlebenskampf.

Das Telegramm Infos einblenden Fribourg-Gottéron – SCL Tigers 6:0 (0:0, 3:0, 3:0) 9009 Zuschauer (ausverkauft) Tore: 24. Desharnais (Sörensen, Gunderson/Ausschluss Schilt) 1:0. 34. Sörensen (Desharnais, Rask/Ausschluss Egle) 2:0. 37. Mottet (Ausschluss Egle) 3:0. 48. Sörensen (Sprunger, Desharnais/Ausschluss Erni) 4:0. 54. Sörensen (Desharnais, Rask/Ausschluss Pesonen) 5:0. 58. Rask (Mottet) 6:0. Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Fribourg. 7-mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers. SCL Tigers: Rautio (41. Charlin); Lepistö, Schilt; Erni, Grossniklaus; Zryd, Guggenheim; Cadonau; Rohrbach, Holmström, Pesonen; Rossi, Schmutz, Egle; Lapinskis, Salzgeber, Douay; Berger, Neuenschwander, Weibel; Aeschlimann. Bemerkungen: SCL Tigers ohne Eakin, Saarela, Saarijärvi, Michaelis, Diem (verletzt), Aeschbach, Stettler, Boltshauser (überzählig), Huguenin, Petrini (Swiss League).

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcast , Google Podcast , Overcast oder Podcast Republic . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie in dieser am besten nach «Eisbrecher».

Marco Oppliger ist seit 2013 als Sportredaktor für Tamedia tätig. Seine Kernthemen sind Eishockey und Ski Alpin, ebenso berichtet er über Schwingen und Leichtathletik. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.