Franz Eggenschwiler aus Eriswil – Zum 90. Geburtstag des siebten Zwerges Kurator Heinz Allemann richtet seinem Meister im Stiftungshaus eine Gedächtnisausstellung ein. Jürg Rettenmund

Heinz Allemann beim Einrichten der Ausstellung. Fotos: Beat Mathys

«Dieses Objekt hat eine lange Vorgeschichte», sagt Heinz Allemann im ersten Obergeschoss des Stiftungshauses Franz und Rosemarie Eggenschwiler in Eriswil. Aneinander schmiegen sich zwei identische Torsi: Der eine ein Fundstück aus Holz, der andere ein Abguss davon aus Metall. Auf die Idee dafür haben ihn die Bilder an der Wand gebracht. Dort hängen schwarz-graue Druckgrafiken.

«Es war mein grösstes Druckprojekt für Franz», erklärt Heinz Allemann. Am 9. Dezember wäre dieser 90-jährig geworden. Doch dieses Alter war ihm nicht vergönnt. Er starb am 12. Juli 2000 an den Folgen eins Hirnschlages. Nun richtete ihm Heinz Allemann eine Gedächtnisausstellung ein.