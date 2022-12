Hotel Hari in Adelboden – Zum 150-Jahr-Jubiläum eine Investition in die Zukunft Ein neues Haupthaus und ein neuer Speisesaal, dazu aufgefrischte Hotelzimmer: Das Hotel Hari wird modernisiert. Der Betrieb läuft auch während der Arbeiten weiter. Godi Huber

Die Gastgeber Jörg und Monika Kessler-Däscher sind im Speisesaal des Hotels Hari bereit für die Wintergäste. Der Saal und das Haupthaus sollen in den kommenden Jahren neu gebaut werden. Foto: Godi Huber

Das Elsighorn, der Lohner und der Wildstrubel: Die Aussicht vom Hotel Hari in Adelboden hat viele Sterne verdient. Der Ausblick in die Bergwelt dürfte auch einer der Gründe sein, dass seit 150 Jahren Gäste im Hotel auf dem Schlegeli einkehren und dass sich die Bauernstube von anno 1873 in einen Hotelbetrieb mit heute fünf Häusern entwickeln konnte (vgl. Kasten). Ein weiterer Trumpf ist die Kontinuität: Das Hotel ist noch heute über eine Aktiengesellschaft im Besitz der Nachfahren des Gründers Christian Hari.