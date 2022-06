Architekt Davinet auf dem Bödeli – Zum 100. Todestag des «Türmchenbauers» Während zehn Jahren betrieb Horace Edouard Davinet ein Architekturbüro auf dem Bödeli und prägte die Gegend mit seinen Hotelbauten. Hans Heimann

Horace Edouard Davinet gilt als eine der prägendsten Figuren zur Zeit der Grandhotels in der Schweiz, wie Alexandra Ecclesia in ihrer Masterarbeit an der Universität Lausanne über den Architekten aus Frankreich schrieb. Daraus entstand ein Buch, das die Berner Architekturhistorikerin vor einem Jahr im Grandhotel Giessbach präsentierte (wir berichteten).