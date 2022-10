Vierbeiner in Beatenberg – Zum 100. Geburtstag eine Jubiläumsschau 1922 wurde die Alpfleckviehzuchtgenossenschaft St. Beatenberg gegründet. Der 100. Geburtstag wird mit einer Jubiläumsschau am 22. Oktober gefeiert. Ueli Flück

Freude herrscht! Stella ist 2007 die erste 98-Punkte-Kuh des Viehzuchtvereins Beatenberg. Züchter: Käthi und Hans von Allmen. Foto: PD

Zu Pfarrer Buchmüllers Zeiten (1886–1906) wurden in Beatenberg 414 Kühe, 7 Stiere, 386 Rinder, 216 Kälber, 172 Schweine, 30 Schafe, 336 Ziegen, 127 Bienenstöcke und 27 Pferde gezählt. Am 7. Mai 1922 kamen im neuen Schulhaus sechzehn Männer zusammen und gründeten die Alpfleckviehzuchtgenossenschaft St. Beatenberg. Christian Grossniklaus, Schorren, wurde zum ersten Präsidenten gewählt. Es sei erstaunlich, dass sich die Organisation nicht wie an andern Orten auf eine Bäuert beschränke, wird in der Festschrift zum 100-Jahr-Jubiläum festgehalten. «Hier war man sich einmal einig, zusammen eine und nicht mehrere Genossenschaften zu bilden.» Die erste Viehschau fand am Sonntag, 22. Oktober 1922, auf dem Parkplatz Wydi statt. Es wurden 25 Tiere mit einer durchschnittlichen Punktzahl von 79,89 aufgeführt.